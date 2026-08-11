'आन-बान-शान के साथ मनाएं स्वतंत्रता दिवस', पीएम मोदी ने की घरों में तिरंगा फहराने की अपील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हर घर तिरंगा को एक राष्ट्रभक्ति आंदोलन के रूप में वर्षों से चला रही मोदी सरकार फिर पूरे उत्साह और उमंग में है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राजग सांसदों की मंगल मिलन बैठक भी इसी रंग में रंगी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने तिरंगा लहरा कर पीएम मोदी का स्वागत किया।

वहीं, प्रधानमंत्री ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से आन-बान-शान से स्वतंत्रता दिवस मनाने और हर घर तिरंगा लहराने की अपील की।

'आन-बान-शान के साथ मनाएं 15 अगस्त'

प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो संदेश में कहा- 'आइए हम सभी लोगा 15 अगस्त आन-बान-शान के साथ मनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए, हर घर पर तिरंगा लहराइए।'