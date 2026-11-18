डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस वकील ने 16 नवंबर को खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

इस पर विचार करते हुए, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील प्रवीण सिंघल को 'कारण बताओ' (शो-कॉज) नोटिस जारी किया है।

8 जनवरी तक दाखिल करे जवाब

बेंच ने यह माना कि इस मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा, 'हम पहली नजर में इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता SCBA द्वारा एकमात्र प्रतिवादी (यानी जिस पर अदालत की अवमानना का आरोप है) के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए रखा गया प्रस्ताव उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।' इसके साथ ही बेंच ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी के लिए तय कर दी।

बेंच ने कहा कि प्रतिवादी 8 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल कर सकता है और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर उसे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने शुरुआत में ही कहा कि खुली अदालत में अनुचित टिप्पणी करने की घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ किया कि वह वकील SCBA का सदस्य नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिवादी ने CJI सूर्य कांत को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील भी पोस्ट की है। बेहद आपत्तिजनक: AG वेंकटरमणी राय ने आगे कहा कि ऐसे कई अन्य लोग भी हैं जो जजों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया कंटेंट से पैसे कमाते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह SCBA की याचिका का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि अदालत की गरिमा बनाए रखना जरूरी है।

अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने वाले पत्र में, AG वेंकटरमणी ने प्रवीण सिंघल के आचरण को 'बेहद आपत्तिजनक और अक्षम्य' बताया। उन्होंने कहा कि यह 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (अदालत की अवमानना अधिनियम) की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई करने के लिए एक सही मामला है।

पूरा विवाद क्या है? यह घटना 16 नवंबर को हुई, जब वकील ने CJI सूर्य कांत के खिलाफ निजी टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। वकील ने CJI, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने जाकर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI के कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

जब CJI ने उनसे इंतजार करने के लिए कहा, तो वकील ने मना कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ निजी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है!'