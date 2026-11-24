डिजिटल डेस्क, मदुरै। कार्तिगई दीपम त्योहार से एक दिन पहले मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम और आसपास के इलाकों को कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों को जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और तिरुपरनकुंद्रम में 5,600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया।

किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने सोमवार को पूरे मदुरै जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी। पुलिस ने 23-24 नवंबर के लिए पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को ड्रोन रेड जोन घोषित कर दिया।

किन चीजों की दी गई छूट? बीएनएसएस की धारा 163 लागू करते हुए कलेक्टर ने सोमवार रात 9 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक अनधिकृत सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों, सार्वजनिक बैठकों और पहाड़ी पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि, मंदिर के अधिकृत अनुष्ठानों, धार्मिक समारोहों, पारंपरिक पूजा-पाठ, दरगाह तक वैध पहुंच और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जाने वाली गतिविधियों को छूट दी गई थी।

दीपक जलाने को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता इस बीच, यह अनिश्चितता बनी हुई थी कि क्या तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम (दीपक) जलाएगी या नहीं। टीवीके सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर करने और सिकंदर बादशाह दरगाह के पास पत्थर के खंभे पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति देने वाले 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के बाद अनिश्चितता और बढ़ गई।

सोमवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। चेन्नई में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को कानून मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार, एडवोकेट जनरल विजय नारायण और डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल के साथ चर्चा की। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत एक सीमित टीम को ही दीपक जलाने की अनुमति दी थी। इसमें कलेक्टर को मंदिर, पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा करके टीम, समय और रास्ते को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने के समर्थन और विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार, उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर 187, दरगाह के पास 190, नेल्लीथोप्पु में 282 और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 318 जवानों को तैनात किया है।