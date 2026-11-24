मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने पर सस्पेंस, विवाद के बीच 5600 जवान तैनात; ड्रोन उड़ाने पर बैन
मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पुनर्विचार याचिका के कारण।
HighLights
मदुरै तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर अनिश्चितता।
विवाद के चलते 5600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
पूरे मदुरै जिले में निषेधाज्ञा और ड्रोन उड़ाने पर बैन।
डिजिटल डेस्क, मदुरै। कार्तिगई दीपम त्योहार से एक दिन पहले मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम और आसपास के इलाकों को कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों को जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और तिरुपरनकुंद्रम में 5,600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया।
किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा ने सोमवार को पूरे मदुरै जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी। पुलिस ने 23-24 नवंबर के लिए पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को ड्रोन रेड जोन घोषित कर दिया।
किन चीजों की दी गई छूट?
बीएनएसएस की धारा 163 लागू करते हुए कलेक्टर ने सोमवार रात 9 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक अनधिकृत सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों, सार्वजनिक बैठकों और पहाड़ी पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि, मंदिर के अधिकृत अनुष्ठानों, धार्मिक समारोहों, पारंपरिक पूजा-पाठ, दरगाह तक वैध पहुंच और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जाने वाली गतिविधियों को छूट दी गई थी।
दीपक जलाने को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता
इस बीच, यह अनिश्चितता बनी हुई थी कि क्या तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम (दीपक) जलाएगी या नहीं। टीवीके सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर करने और सिकंदर बादशाह दरगाह के पास पत्थर के खंभे पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति देने वाले 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के बाद अनिश्चितता और बढ़ गई।
सोमवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। चेन्नई में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को कानून मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार, एडवोकेट जनरल विजय नारायण और डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल के साथ चर्चा की।
हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत एक सीमित टीम को ही दीपक जलाने की अनुमति दी थी। इसमें कलेक्टर को मंदिर, पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा करके टीम, समय और रास्ते को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने के समर्थन और विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार, उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर 187, दरगाह के पास 190, नेल्लीथोप्पु में 282 और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 318 जवानों को तैनात किया है।
इसके अलावा, 453 जवान मंदिर की सीढ़ियों पर, 163 जवान पहाड़ी के नौ रास्तों पर, 125 जवान गिरिवलम मार्ग पर और 110 जवान सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की सुरक्षा करेंगे। इस बीच मदुरै पीपुल रिलिजियस हार्मनी फेडरेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने वर्ल्ड तमिल संगम के पास विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पहाड़ी पर स्थित उचि पिल्लयार मंदिर के पास पारंपरिक रूप से दीपक जलाने की प्रथा जारी रखी जाए।
इस प्रदर्शन में वीसीके के थोल थिरुमावलवन, एमएमके नेता एम. एच. जवाहरउल्लाह, डीएमके विधायक मणिमारन और कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
यह भी पढ़ें: दीपम विवाद: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, कांग्रेस-भाजपा के बीच बयानबाजी तेज
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।