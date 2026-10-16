‘दिमागी नक्सलियों और देशभक्त भारतीयों के बीच खिंच गई है जंग की लकीर’, किरेन रिजिजू का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि ‘दिमागी नक्सलों’ और देशभक्त भारतीयों के बीच जंग की लकीरें खिंच गई हैं। उन्होंने लोगों से ‘गद्दारों’ को याद रखने का आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी शुक्रवार को वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण के यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में ‘सत्ता परिवर्तन’ संबंधी टिप्पणी करने के एक दिन बाद आई। केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘जंग की लकीर खिंच गई है।