केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीएम धामी के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा 'दो पहाड़ी भाई'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। हिमालय की चाेटियों की खूबसूरत पृष्ठभूमि में सामने आई एक तस्वीर ने पहाड़ी भाईचारे और अपनत्व की भावना को जीवंत कर दिया।

अरुणांचल प्रदेश के निवासी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इंटरनेट मीडिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए टैग लाइन दी ‘दो पहाड़ी भाई’। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को नेक इन्सान बताते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है।