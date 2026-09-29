उत्तर भारत की जेलें बन रहीं खालिस्तानी आतंकियों का भर्ती केंद्र, खुफिया एजेंसियों की रडार पर ISI मॉड्यूल के 'डेड ड्रॉप'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) द्वारा उत्तर भारत की जेलों को निशाना बनाने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, यह संगठन जेलों में सेंध लगाकर नए गुर्गों की भर्ती करने की कोशिश कर रहा है।

यह मामला हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक गुर्गे से पूछताछ के बाद खुला। उसने बताया कि जब वह पटियाला जेल में सजा काट रहा था, तभी उसे इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, जेल के अंदर ही उसे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का संपर्क नंबर भी दिया गया था।

क्या है जासूसी का डेड-ड्रॉप तरीका? जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मॉड्यूल से नकदी पहुंचाने, हथियार मुहैया कराने और साजिशों को अंजाम देने के लिए क्लासिक जासूसी पद्धति यानी डेड-ड्रॉप का तेजी से सहारा ले रहे हैं।

इसके तहत सीधे हाथों-हाथ लेन-देन करने के बजाय सुनसान हाईवे, सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में पहले से तय गुप्त ठिकानों पर सामान या पैसा छिपा दिया जाता है। सीमा पार से ड्रोन या खुफिया कोरियर के जरिए भेजे गए हथियार और बेहिसाब नकदी की सटीक लोकेशन स्थानीय गुर्गों को सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी जाती है, जिससे विदेशों में बैठे मास्टरमाइंड जमीन पर काम करने वाले प्यादों से पूरी तरह सुरक्षित और अनजान बने रहते हैं।