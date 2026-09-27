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अमृतसर में खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने वाले 2 युवक गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर से संपर्क का खुलासा

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sun, 27 Sep 2026 07:38 AM (IST)

अमृतसर में भंडारी पुल पर खालिस्तानी नारे लिखने के आरोप में दो युवकों, अर्शदीप सिंह और मंगल सिंह को गिरफ्तार ...और पढ़ें

भंडारी पुल की दीवार पर लिखे थे देश विरोधी स्लोगन।

भंडारी पुल की दीवार पर लिखे थे देश विरोधी स्लोगन।


HighLights

  1. भंडारी पुल पर खालिस्तानी नारे लिखने वाले दो युवक गिरफ्तार

  2. गिरफ्तार युवकों का विदेशी हैंडलर से संपर्क होने का खुलासा हुआ

  3. आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर नारे लिखने का आरोप

जागरण संवाददाता,अमृतसर। अमृतसर कमिशनरेट पुलिने भंडारी पुल की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखने के आरोप ें दो युवकों को घटना के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने यह स्लोगन कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर लिखे थे, जो इस समय विदेश में बैठा है और भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।

इसके बाद पुलिस को यह भी पता चला कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके दीवारों पर लिखे नारों का ज़िक्र किया था। पुलिस इस बारे में भी फैक्ट्स की जांच कर रही है।

जानकारी मिलते ही शुरू हुई जांच

मामले की जानकारी मिलते ही कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की टीमों ने तुरंत जांच शुरू की और दीवारों पर नारे लिखने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टेक्निकल और दूसरे इन्वेस्टिगेशन टूल्स का इस्तेमाल किया।

डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान झब्बाल रोड स्थित वरियाम सिंह कालोनी निवासी अर्शदीप सिंह और खजाना गेट की वरियाम सिंह कालोनी निवासी मंगल सिंह के रूप में बताई है।

पेशे से मजदूर हैं आरोपी

डीसीपी ने बताया कि मंगल सिंह 26 साल और अर्शदीप 23 का है। दोनों पेशे से मजदूर हैं जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए अर्शदीप सिंह का एक विदेशी हैंडलर से संपर्क है।

अब पूछताछ की जा रही है कि उक्त कृत्य आरोपितों ने कितने पैसे लेकर किया और पीछे मकसद क्या था। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपितों ने शुक्रवार की देर रात भंडारी पुल की दीवारों पर खालिस्तान और आतंकी पन्नू को लेकर नारे लिखे थे। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने केमरा ट्रेल की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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