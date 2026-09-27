अमृतसर में खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने वाले 2 युवक गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर से संपर्क का खुलासा

जागरण संवाददाता,अमृतसर। अमृतसर कमिशनरेट पुलिने भंडारी पुल की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखने के आरोप ें दो युवकों को घटना के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने यह स्लोगन कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर लिखे थे, जो इस समय विदेश में बैठा है और भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।

इसके बाद पुलिस को यह भी पता चला कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके दीवारों पर लिखे नारों का ज़िक्र किया था। पुलिस इस बारे में भी फैक्ट्स की जांच कर रही है। जानकारी मिलते ही शुरू हुई जांच मामले की जानकारी मिलते ही कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की टीमों ने तुरंत जांच शुरू की और दीवारों पर नारे लिखने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टेक्निकल और दूसरे इन्वेस्टिगेशन टूल्स का इस्तेमाल किया।