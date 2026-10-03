केरलम में यूथ कांग्रेस नेता के घर पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़; DYFI नेता के खिलाफ केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के कन्नूर जिले के तालिपराम्बा में यूथ कांग्रेस के नेता के घर पर कथित तौर पर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने और दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमले के आरोप में डीवाईएफआई नेता अखिल एमसी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

दरवाजे पर लातें मारीं, परिवार को दी धमकियां

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे तालिपराम्बा के पूकोथुनडा इलाके में हुई। हमलावरों ने यूथ कांग्रेस नेता राहुल वेचियोट्टू के घर को निशाना बनाया। आरोपियों ने कथित तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार लातें मारीं और भीतर मौजूद परिजनों को धमकियां दीं।

परिजनों को डराने-धमकाने के बाद उपद्रवियों ने घर के पास खड़ी दो मिनी लॉरियों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों गाड़ियों के विंडशील्ड पूरी तरह चकनाचूर कर दिए। अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ में करीब दो लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।