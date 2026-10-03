केरलम में यूथ कांग्रेस नेता के घर पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़; DYFI नेता के खिलाफ केस दर्ज
केरलम के कन्नूर जिले के तालिपराम्बा में यूथ कांग्रेस नेता राहुल वेचियोट्टू के घर पर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने हमला कर दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
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डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के कन्नूर जिले के तालिपराम्बा में यूथ कांग्रेस के नेता के घर पर कथित तौर पर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने और दो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमले के आरोप में डीवाईएफआई नेता अखिल एमसी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
दरवाजे पर लातें मारीं, परिवार को दी धमकियां
पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे तालिपराम्बा के पूकोथुनडा इलाके में हुई। हमलावरों ने यूथ कांग्रेस नेता राहुल वेचियोट्टू के घर को निशाना बनाया। आरोपियों ने कथित तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार लातें मारीं और भीतर मौजूद परिजनों को धमकियां दीं।
परिजनों को डराने-धमकाने के बाद उपद्रवियों ने घर के पास खड़ी दो मिनी लॉरियों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों गाड़ियों के विंडशील्ड पूरी तरह चकनाचूर कर दिए। अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ में करीब दो लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश
पुलिस ने इस मामले में घर में जबरन घुसने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नामजद आरोपी और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस को अंदेशा है कि यह हमला राज्य के अलग-अलग हिस्सों में यूथ कांग्रेस और डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे आपसी टकराव की कड़ी हो सकता है।
दरअसल, 30 सितंबर को केरलम विश्वविद्यालय के मेन्स हॉस्टल में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
उस घटना के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में लगातार राजनीतिक तनाव और छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं।
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