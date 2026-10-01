केरलम के कन्नूर में खेल मंत्री की गाड़ी पर हमला, DYFI कार्यकर्ताओं पर पथराव और तोड़फोड़ का आरोप

डिजिटल डेस्क, तिरुवनन्तपुरम। केरलम के कन्नूर से विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य के खेल व पुरातत्व मंत्री ओजे जनीश के वाहन पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के कासरगोड जाते समय उनके वाहन को घेरकर पथराव किा।

युवा कांग्रेस ने कार पर पथराव का आरोप लगाया है, जिससे वाहन का झंडा और रैन गार्ड क्षतिग्रस्त हो गए। घटना का वीडियो आया सामने घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डीवाईएफआई कार्यकर्ता मंत्री के वाहन को चारो तरफ से घेरे हुए हैं। गाड़ी पर डंडे से हमला करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, तब तक पुलिस के जवान गाड़ी पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ लेते हैं।