केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल, अब बीजेपी सांसद ने की बंगाल का नाम बदलकर पंश्चिम बंग करने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने बुधवार को मांग की कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम इसके इतिहास और 1947 में इसके गठन से जुड़ी परिस्थितियों से जुड़ा है।

केरल (नाम परिवर्तन) बिल, 2026 पर राज्यसभा में हुई बहस में हिस्सा लेते हुए भट्टाचार्य ने इसका स्वागत किया और कहा कि दक्षिणी राज्य के लोग दशकों से इस बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केरल के लोगों को बधाई दी और इस कदम को संभव बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

भट्टाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल का जन्म 20 जून 1947 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ था। यहां तक कि कांग्रेस ने भी कहा था कि बंगाली हिंदुओं के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल करना उन लोगों का अपमान होगा जिन्होंने बंगाली हिंदुओं के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी।

वंदे मातरम् का भी उठाया मुद्दा भट्टाचार्य ने कहा, "पश्चिम बंगाल सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका एक इतिहास है। हम चाहते हैं कि इसका नाम बदलकर पश्चिम बंग कर दिया जाए।" उन्होंने वंदे मातरम् का भी मुद्दा उठाया और कहा कि बंगाल ने इसके जन्म और इसके विरोध दोनों को देखा है।

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सीपीआई के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर अहमद की आत्मकथा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अहमद ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम् और आनंदमठ को नफरत से भरा हुआ बताया था। भट्टाचार्य ने कहा, "वंदे मातरम् और आनंदमठ नफरत से भरे हुए हैं। मुझ जैसे मुसलमान के लिए यह स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने एनडीए के एक और सदस्य की उस मांग का भी समर्थन किया जिसमें बिहार की राजधानी का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने और नालंदा जिले के एक रेलवे स्टेशन (जिसका नाम अभी बख्तियारपुर है) का नाम बदलने की बात कही गई थी।