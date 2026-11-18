डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम की एक अदालत ने 2008 में यहां मन्नंथला में एक स्थानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की हत्या के मामले में माकपा के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

तिरुअनंतपुरम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने रंजीत नाम के संघ कार्यकर्ता की हत्या के 18 साल बाद 11 दोषियों में से दो को दोहरे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई, लेकिन दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सूत्रों के अनुसार, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 95,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।