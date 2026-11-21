डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम में संदिग्ध सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क के खिलाफ ईडी की कई जिलों में चल रही कार्रवाई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

एक व्यक्ति ने दावा किया है कि एजेंसी ने उसकी पहचान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पासपोर्ट फोटो का इस्तेमाल किया, जिससे इस पूरी तलाशी अभियान पर सवाल उठने लगे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नौशाद नाम के व्यक्ति ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति की पासपोर्ट फोटो दिखाई, जिसे वह पहचानता तक नहीं है।

नौशाद ने एक आधिकारिक तलाशी रिकॉर्ड यानी पंचनामा की कॉपी भी दिखाई और दावा किया कि उसके घर से कोई भी संदिग्ध दस्तावेज या सामान बरामद नहीं हुआ है।

नाम और पासपोर्ट फोटो में बड़ा अंतर

यह विवाद तब शुरू हुआ जब केरलम के पांच जिलों में एक साथ चल रही तलाशी के तहत ईडी की एक टीम मडक्करा स्थित नौशाद के घर पहुंची। नौशाद के अनुसार, तलाशी वारंट में पिता के नाम या किसी अन्य पहचान विवरण के बिना केवल नौशाद वलप्पिल लिखा था।

नौशाद ने दावा किया कि उसका असली नाम नौशाद वडक्केप्पुरथ है और उसने तुरंत अधिकारियों के सामने नाम के इस अंतर पर सवाल उठाया। उसने कहा कि जब उन्होंने मुझे पासपोर्ट फोटो दिखाई, तो मैंने उनसे कहा कि यह व्यक्ति मैं नहीं हूं।

नौशाद के मुताबिक, मौके पर मौजूद स्थानीय पार्षद और अन्य निवासियों ने भी फोटो देखने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों को बताया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति नौशाद नहीं है। इन आपत्तियों के बावजूद अधिकारियों ने घर की तलाशी जारी रखी। नौशाद के अनुसार, अधिकारियों का कहना था कि उनके पास इस घर की तस्वीर है और इस संपत्ति की तलाशी लेने के स्पष्ट आदेश हैं, इसलिए वे तलाशी ले रहे हैं।

तलाशी में कुछ नहीं मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौशाद ने पंचनामे की एक प्रति दिखाई। उसने बताया कि ईडी अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले इस दस्तावेज में साफ दर्ज है कि उसके घर से कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज या सामग्री न तो मिली है और न ही जब्त की गई है। नौशाद ने इस दस्तावेज से जुड़े अधिकारी की पहचान ईडी के सहायक निदेशक अभिजीत के रूप में की।

नौशाद ने यह भी दावा किया कि तलाशी के दौरान अधिकारियों ने उससे केवल गिने-चुने सवाल ही पूछे। उसने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या मैं जवाहर या इब्राहिम को जानता हूं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मैं किसी विशेष ट्रस्ट या संगठन से जुड़ा हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं कभी भी किसी जातिगत या धार्मिक संगठन का हिस्सा नहीं रहा हूं। इसके बाद उससे कोई खास पूछताछ नहीं की गई।

नौशाद ने बताया कि उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले तलाशी रिकॉर्ड को मलयालम में समझाने की मांग की। उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इसे केवल अंग्रेजी में लिखना काफी नहीं है। मैं चाहता था कि इसका मलयालम में अनुवाद किया जाए ताकि मैं और मेरा परिवार समझ सकें कि इसमें क्या लिखा है। साथ ही, उसने परिसर से कुछ भी बरामद न होने की लिखित पुष्टि भी मांगी, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे रिकॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति सौंप दी।

घर के बाहर हंगामा इससे पहले, जब नौशाद ने स्थानीय लोगों को बताया कि ईडी ने शायद किसी दूसरे व्यक्ति के धोखे में उसके घर छापा मारा है, तो उसके घर के बाहर काफी हंगामा हुआ। हालांकि, तलाशी के बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर यही कहा कि वे सही घर पर आए थे और पते को लेकर कोई गलती नहीं हुई है।

नौशाद पहले दुबई की एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और नौ महीने पहले ही केरलम लौटा है। उसने किसी भी तरह के अवैध वित्तीय लेन-देन से अपना संबंध होने से साफ इनकार किया है। दूसरी ओर, पासपोर्ट फोटो और वारंट में दर्ज नाम को लेकर नौशाद द्वारा लगाए गए आरोपों पर ईडी ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पहचान दस्तावेजों और पंचनामे की सामग्री को लेकर नौशाद के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।