केरलम: बहन की हत्या करना चाहता था 16 साल का भाई, बीच-बचाव कर रहे दादा की ले ली जान

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के अलाथुर में 65 साल के व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस मामले में उस बुजुर्ग व्यक्ति के 16 साल के पोते पर आरोप है कि उसने ही अपने दादा को चाकू मार दिया।

मृतक की पहचान सुलेमान के रूप में हुई है, जो अलाथुर के पास कवासरी के वझाक्काचिरा के रहने वाले थे। यह घटना 19 अक्टूबर को कवासरी स्थित उनके घर पर हुई। अलाथुर में पोते ने की दादा की हत्या पुलिस ने बताया कि 16 साल के लड़के की अपनी 10 साल की बहन के साथ बहस हो गई थी, जिसके बाद उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। जब बच्चों के दादा सुलेमान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमले को रोकने के दौरान उनके सीने, गर्दन और पेट में चाकू के घाव लग गए। शुरुआत में 10 साल की बेटे और दादा सुलेमान दोनों को अलाथुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, सुलेमान की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।