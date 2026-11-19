डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट को मार गिराए जाने के बाद कश्मीर अब स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर बताया।

शाह ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।" आतंकवादी लतीफ भट की हत्या पर बोले अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित एक आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने बताया कि 15 लाख रुपये के इनामी लतीफ भट को बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया।

वह 11 नवंबर को सीआरपीएफ चौकी पर हुए हमले में वांछित था, जिसमें अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के स्थानीय आतंकवादियों के सफाए से घाटी में शांति और सुरक्षा की नई उम्मीद जगी है।

गृह मंत्री ने जोर दिया कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना बेहद जरूरी है। शाह ने कहा कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है। इसके साथ ही, उन्होंने आतंकी वित्तपोषण के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई।