जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की के सौवें सालाना अधिवेश में उपस्थित इंडिया इंक के सैकड़ों दिग्गजों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस साफगोई से अपनी बात सामने रखी और भारतीय उद्योग जगत को उनकी कमियों के बारे में अवगत कराया, उसे सरकार और कारपोरेट के बीच संवाद के नये मापदंड के तौर पर चिन्हित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों पर सीधे आरोप लगाया कि वो ना तो आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे पर चल रहे हैं, ना ही कृषि क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं और ना ही कारपोरेट टैक्स घटाने की सहूलियत का फायदा जनता या देश को दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमों को घरेलू बाजार केकाम्फोर्ट जोन से बाहर निकल कर देशवासियों को भी ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ की वस्तुएं व सेवाएं देने की उलाहना दी। पीएम मोदी ने आग्रह भी किया कि, “बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुल कर के लिख कर के भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी हैं।”

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत की आर्थिक प्रगति, लगातार सात फीसद से ज्यादा की विकास दर, 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, गुड्स निर्यात हर महीने 50 अरब डालर को पार करने जैसी उपलब्धियों से की लेकिन उसके बाद उनकी भाषा तल्ख होती गई और उद्योग जगत को उनकी एक के बाद एक खामियां गिनाई।

सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत योजना का मुद्दा उठाया और कहा कि, “आप सोचिए, 100 साल हो गए, लेकिन 1930 में गांधी आपके यहां आकर के यही कह के गए थे, और आज इतने साल के बाद भी मुझे वही कहना पड़ रहा है, यह आपकी सफलता है कि विफलता है?

मेरी मत मानो, गांधी की तो मानते भाई! वो भी स्वदेशी कह कर के गए, वो भी आत्मनिर्भर भारत की कह कर के गए, और आप 100 साल के हो गए, बात वहीं की वहीं रह गई।” इस क्रम में उन्होंने फार्मा, लौह-इस्पात जैसे उद्योगों का उदाहरण दिया जहां भारत एक बड़ा निर्यातक व उत्पादक होने के बावजूद बड़ा आयातक भी बना बैठा है। फिर उन्होंने सामने बैठे उद्योगपतियों से पूछा, “आप मुझे बताइए भाई, ऐसा कैसा देश और कैसे मेरे उद्योग जगत के साथी, गेहूं तो एक्सपोर्ट करे और ब्रेड इम्पोर्ट करे! पूछिए अपने आप को।”

इसके बाद मोदी ने कहा कि, “हमारा कारपोरेट जगत कृषि क्षेत्र में निवेश करने से डरता है, भागता है।” जबकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत का वैश्विक कृषि व्यापार में सिर्फ दो-ढ़ाई फीसद हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने ईज आफ डूइंग बिजनेस व कारपोरेट टैक्स में कमी के सरकार के फैसले को उठाया और कहा कि, “2014 में बेसिक कारपोरेट टैक्स रेट 30 फीसद होता था। हमने इसे कम करके 22 परसेंट तक पहुंचा दिया है। आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई कर नहीं है।

मुझे मालूम है ताली नहीं बजाओगे, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भुख इतनी है, कितना ही खिलाओ पेट भरता नहीं है। मैंने तो 12 लाख इनकम टैक्स माफ कर दिया। क्या आपने अपने यहां कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ाया क्या? क्या आपने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई क्या? नहीं! मोदी जी आप करो हम देख लेंगे। ये ऐसे ही चलेगा।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कई देशों के साथ कारोबारी समझौते कर रहा है लेकिन उद्योग जगत के लोग इसका फायदा उठाने की कोई रणनीति नहीं बना रहे। उनके शब्दों में, “आप कभी फिक्की के लोग बैठ कर के सोचा है क्या?