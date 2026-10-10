कर्नाटक: मस्जिद की छत पर शराब पीने के आरोप में पुलिस कॉन्स्टेबल निलंबित

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक पुलिस कॉन्स्टेबल को मस्जिद की छत पर शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोपी कॉन्स्टेबल की पहचान महागांव पुलिस स्टेशन में तैनात हनुमंत के रूप में हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

यह मामला कमलपुर तालुका के हरसूरु गांव का है। ग्रामीणों ने कॉन्स्टेबल हनुमंत को गांव की एक मस्जिद की छत पर शराब पीते देखा और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस विभाग ने तुरंत प्रारंभिक जांच शुरू की।