Karnataka: जैन धर्मगुरु के हत्या की गुत्थी सुलझा रही पुलिस, गृह मंत्री परमेश्वर बोले- जांच में नहीं हुआ भेदभाव

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक के जैन धर्मगुरु के हत्या मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी है और अलग-अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। दरअसल, 5 जुलाई से जैन धर्मगुरु लापता थे, जिसके बाद उनकी हत्या का खुलासा हुआ है।

इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि, दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।

हत्या के मामले में कार्रवाई को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "पुलिस अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। कानूनी कार्रवाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। घटना के बाद शिकायत किए जाने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। हुबली में जैन मुनि अनशन कर रहे थे, मैंने कल उनसे बात की।"

pic.twitter.com/D7Sra7CZ6Y