कर्नाटक के कलबुर्गी में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल के मासूम की नोच-नोचकर ले ली जान

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर के दरियापुर इलाके में सड़क पर खेल रहे चार साल के एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के काटने और नोचने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतक बच्चे की पहचान मनोज पुजारी जामबगा के रूप में हुई है। वह कलबुर्गी तालुक के जामबगा गांव के रहने वाले शरणबसप्पा पुजारी का बेटा था। शरणबसप्पा शहर में चौकीदार का काम करते हैं और अपने परिवार के साथ कोटनूर इलाके में रह रहे थे।

सड़क पर खेलते समय हुआ हमला यह घटना गणदेवता मंदिर के पास वाली सड़क पर हुई। मासूम मनोज घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक लावारिस कुत्ते ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया। हमले में बच्चा लहूलुहान होकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाके में लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे मामले इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। हाल के दिनों में बच्चों पर कुत्तों के हमले की दो अन्य घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

पिछले महीने सेदम तालुक के मीनाहबल गांव में अपने घर के बाहर खेल रही चार साल की सान्वी पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। इस हमले में बच्ची के चेहरे, होंठ और गाल पर गहरे जख्म आए थे और उसे सेदम सरकारी अस्पताल में टांके लगवाने पड़े थे।