बंगाल के राज्यपाल ने कैलाश खेर को गवर्नर अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित, सिंगर ने सुरों से बांधा समां

राजीव कुमार झा, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने भारतीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने-माने गायक व संगीतकार कैलाश खेर को सोमवार को गवर्नर अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) द्वारा सोमवार शाम कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने खेर को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा।

इसके तहत उन्हें पदक, सम्मान पत्र और दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। इस यादगार कार्यक्रम में कैलाश खेर व उनकी टीम ने अपनी गीतों की शानदार प्रस्तुति से समां बांध दिया। राज्यपाल व अन्य दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में खेर ने तेरी दीवानी और अल्लाह के बंदे जैसे अपनी लोकप्रिय सूफियाना लोकगीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री से सम्मानित गायक ने इस दौरान फिल्मी, गैर फिल्मी, एवं भजन संगीत से शीतलहरी में गर्माहट भर दी।

गाने सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान- कैलश खेर इस मौके पर खेर ने कहा कि गाने सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान का भी काम करते हैं। मैं 20 साल से ज्यादा समय से परफार्मेंस दे रहा हूं और 20 भाषाओं में गा चुका हूं। लेकिन यहां कोलकाता में होना और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं।

700 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं कैलाश खेर मालूम हो कि अब तक करीब 700 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुके कैलाश खेर ने अल्लाह के बंदे, रब्बा इश्क न होवे जैसे गानों से अपनी अलग पहचान बनाई है। वे सूफी व आध्यात्मिक संगीत के लिए जाने जाते हैं।

इससे पहले राज्यपाल ने लोक भवन से इंडियन म्यूजियम तक बग्घी में बैठकर वंदे मातरम मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद थे। इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्र गीत और उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति सम्मान को रेखांकित किया गया।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ राज्यपाल बोस के निर्देशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समन्वय से लोक भवन द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पांच और छह जनवरी को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत सोमवार को तीन अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल रैलियां भी आयोजित की गईं, जिनका समापन कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ और वहां एक अखंड ज्योति (शाश्वत लौ) प्रज्वलित की गईं।