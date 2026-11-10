तत्काल टिकट नहीं मिलती? इन खास टिप्स से मिनटों में बुक होगी कन्फर्म सीट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्यौहारों का मौसम आते ही लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट जाते हैं। दीवाली की रौनक अभी पूरी तरह थमी भी नहीं कि छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं।

इस दौरान घर जाने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक विकल्प माना जा रहा है। लेकिन भारी भीड़ के चलते लगभग सभी ट्रेनों में पहले से ही रिजर्वेशन फुल हो चुका है।

ऐसे में ज्यादातर यात्री अब तत्काल टिकट के भरोसे हैं। आईआरसीटीसी (IRCTC) पर तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आपका नंबर आने से पहले ही सारी सीटें खत्म हो जाती हैं। कई बार इंतजार के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता।