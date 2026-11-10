छठ पर्व पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन, आज रात चंडीगढ़ से रवानगी; 12 को बरौनी से वापसी करेगी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। छठ पर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चंडीगढ़ से बरौनी के बीच आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 04538 आज रात 10 नवंबर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना होगी।

यह ट्रेन अंबाला छावनी, यमुनानगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी और छपरा होते हुए तीसरे दिन सुबह 3:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04537 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल 12 नवंबर को सुबह 6:30 बजे बरौनी से रवाना होगी। यह ट्रेन निर्धारित मार्ग से होते हुए अगले दिन दोपहर 1:20 बजे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अंबाला मंडल रेल प्रशासन के अनुसार त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ट्रेन ऑन डिमांड के तहत विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।