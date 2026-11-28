डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट खड़ी हुई। वहीं टैंकरों पर हमले के बावजूद भारत के लिए 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से तेल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई।

मध्य-पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल (क्रूड) आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत के कुल तेल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 41% है, जबकि रूस अभी भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

इराक बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से, नवंबर में पहली बार इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। यह बदलाव तब आया है जब 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से तेल की शिपमेंट में वृद्धि हुई है, जबकि टैंकरों पर ईरानी हमले भी तेज हो गए हैं।

एनर्जी एनालिटिक्स फर्म 'केप्लर' के अनुमान के मुताबिक, 1 से 26 नवंबर के बीच भारत ने प्रतिदिन 5.04 मिलियन बैरल (mbd) कच्चे तेल का आयात किया। इसकी तुलना में, नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 5.05 mbd और अक्टूबर में 5.63 mbd था। महीना खत्म होने के तक इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।

भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रूस रूस भारत के तेल आपूर्तिकर्ताओं की सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है, हालांकि इसकी शिपमेंट घटकर 1.75 mbd रह गई है। तेल की यह मात्रा नवंबर 2025 में दर्ज 1.85 mbd और अक्टूबर में आपूर्ति किए गए 2.05 mbd से कम है।

केप्लर के मुताबिक सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मिलकर भारत के कुल कच्चे तेल आयात में 41% का योगदान दिया। यह आंकड़ा युद्ध से पहले खाड़ी देशों की कुल हिस्सेदारी (लगभग 40%) के काफी करीब है।