अमेरिका के PERM प्रोग्राम के तहत आवेदनों पर रोक से कितना होगा असर, इन्फोसिस ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा स्थायी श्रम प्रमाणन (पीईआरएम) प्रोग्राम के तहत नए और लंबित आवेदनों पर रोक के फैसले से इन्फोसिस के कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय सूचना में इन्फोसिस ने कहा कि वह अमेरिकी श्रम विभाग और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर उनके सवालों और चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार है। इन्फोसिस अमेरिका में अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और अमेरिकी समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध है।

अमेरिका ने 8 कंपनियों को किया कार्यक्रम से निलंबित कंपनी ने अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और इनोवेशन केंद्रों के विकास में निवेश किया है। इन्फोसिस का यह बयान अमेरिकी प्रशासन द्वारा गुरुवार को आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को पीईआरएम कार्यक्रम से निलंबित किए जाने के बाद आया है। इनमें भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।

अमेरिका का क्या कहना है? पीईआरएम प्रोग्राम नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के आवेदन की सुविधा देता है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इसके कारण घरेलू श्रमिकों के रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। पीईआरएम अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार-आधारित ‘ग्रीन कार्ड’ प्राप्त करने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण है।