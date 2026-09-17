IndiGo ने बढ़ाया किराया, बच्चे के साथ सफर से बैगेज तक... किसपर लगेगा कितना सर्विस चार्ज?
इंडिगो ने घरेलू उड़ानों पर कई यात्री सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं, जिससे बच्चों के टिकट, अतिरिक्त सामान और प्रायोरिटी सर्विस अब महंगी हो गई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल एयरलाइन्स ने कई यात्री सेवा में बदलाव किया है। नए चार्ज के तरत बच्चों के साथ सफर, एक्स्ट्रा बैगेज, प्रायोरिटी सर्विस और ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए अब यात्रियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
घरेलु उड़ानों के दौरान 2 साल के कम उम्र के बच्चों की टिकट का किराया 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार कर दिया गया है। यानी बच्चों के साथ हर ट्रिप पर माता-पिता को 1000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे।
इंडिगो ने बढ़ाया किराया
इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों में अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं। यात्रियों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। निर्धारित बैगेज सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अब प्रति किलो 800 रुपये देने होंगे।
पहले यह शुल्क 700 रुपये प्रति किलो था। यानी एक किलो अतिरिक्त सामान पर 100 रुपये ज्यादा खर्च होगा। ज्यादा वजन होने पर यह अतिरिक्त राशि उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। यात्रियों को यात्रा से पहले वजन की जांच कर लेनी चाहिए।
प्रायोरिटी सेवाओं का नया शुल्क
प्रायोरिटी चेक-इन और प्रायोरिटी बोर्डिंग की संयुक्त सुविधा का शुल्क 450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया गया है। इस तरह यात्रियों को 200 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह सुविधा जल्दी चेक-इन और बोर्डिंग के लिए उपयोगी है।
ट्रैवल सर्टिफिकेट फीस भी बढ़ा
ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने का शुल्क अब 300 रुपये हो गया है, जबकि पहले यह 200 रुपये था। ये बदलाव घरेलू उड़ानों पर लागू हैं। यात्रियों को बुकिंग के समय नई दरों की जानकारी रखनी चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।
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