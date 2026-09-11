वाराणसी में इंडिगो के पायलट की तबीयत खराब होने की सूचना मुख्यालय को पहले से ही थी, सामने आई नई जानकारी

जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। गुरुवार को इंडिगो की मुंबई उड़ान से पहले पायलट ने अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी मुख्यालय को मेल के माध्यम से दी और छुट्टी की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद ही पायलट ने विमान उड़ाने से इनकार किया।

नागर विमानन निदेशालय के नियमों के अनुसार, यदि किसी पायलट की तबीयत खराब होती है, तो मुख्यालय को तुरंत उसे छुट्टी की अनुमति देनी होती है। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार, पायलट ने सुबह अपनी पहली उड़ान मुंबई से वाराणसी की थी।

गुरुवार को एयरपोर्ट पर चर्चा थी कि पायलट ने ड्यूटी पूरी होने पर एफ़डीटीएल नियम के तहत उड़ान लेने से मना किया था, लेकिन असली वजह उसकी तबीयत खराब होना था। पायलट ने एमआई रूम से दवा लेकर थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम को दूसरे विमान से मुंबई के लिए रवाना हो गया।

एफडीटीएल नियम तब लागू होता है जब विमान में देरी होती है और पायलट के ड्यूटी घंटे पूरे हो जाते हैं, ऐसे में वह पूरे क्रू के साथ विमान उड़ाने से मना कर सकता है। लेकिन गुरुवार को केवल पायलट ही रुका था, जबकि शेष क्रू विमान के साथ रवाना हो गया था।

ज्ञात हो कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में डीजीसीए द्वारा एफ़डीटीएल नियम लागू किए गए थे। उस समय देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में उड़ानों के भारी पैमाने पर रद्द होने और देरी का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे: