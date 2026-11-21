राजीव कुमार, नई दिल्ली। टेक्नोलाजी सेक्टर के बड़े खिलाड़ी गूगल और मेटा हर साल भारत से विज्ञापन के नाम पर 65,000 करोड़ का राजस्व वसूलते हैं।

इनमें 35,000 करोड़ गूगल की तो 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी मेटा की है। इस दौड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी अमेरिका की कई अन्य कंपनियां भी शामिल हो गई हैं।

इनके एआई मॉडल भारतीय ग्राहकों से दस लाख शब्द तक के सवालों के लिए औसतन 1000-5000 रुपये तक का शुल्क लेते हैं।

भारत में एआई यूजर्स की संख्या बढ़ी



भारत में एआई यूजर्स की लगातार बढती संख्या को देखते हुए ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी मॉडल के इस्तेमाल के लिए 250-300 रुपये का कूपन निकाल दिया है।

कंपनी अब यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से भुगतान सुविधा भी बहाल करने जा रही है। ओपन एआई के मुताबिक भारत में साप्ताहिक रूप से 10 करोड़ लोग उनके एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अलावा गूगल का जैमिनाई, एंथ्रोपिक्स के कलौड तो पेसेक्स के ग्रोक मॉडल का भी बड़ी संख्या में भारत में इस्तेमाल हो रहा है।

50 प्रतिशत आबादी कर रही AI का इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जेन जी (14-29 वर्ष) की आबादी 40 करोड़ से अधिक है और इनमें से 50 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं।

60 लाख से अधिक भारत में आईटी इंटरप्राइजिंग से जुड़े लोग हैं जो एडवांस रूप में एआई का इस्तेमाल के लिए प्रतिमाह 10000 से लेकर एक लाख तक का भुगतान कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के बेसिक माडल फ्री हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े स्तरीय एआई माडल का इस्तेमाल करते हैं तो भुगतान देना पड़ता है। जैसे जेमिनाई के नियोन मॉडल के इस्तेमाल के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये तो कार्बन के लिए 6500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। एक लार्ज लैंगुवेज मॉडल (एलएलएम) होता है तो दूसरा वायस मॉडल। एलएलएम टेक्स्ट में जवाब देता है तो वायस माडल बोलकर।