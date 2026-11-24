'हमारे पास सीमित अधिकार', रूसी सेना में शामिल युवक की वापसी पर केंद्र का SC में जवाब
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रूसी नागरिकता लेकर रूसी सेना में शामिल हुए भारतीय मूल के व्यक्ति को वापस लाना बेहद सीमित क्षमता में है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया कि रूसी नागरिकता ले चुके और रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय मूल के व्यक्ति को वापस लाने की उसकी क्षमता बेहद सीमित है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ उस पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सरकार से अपने बेटे को रूस-यूक्रेन संघर्ष से वापस लाने के निर्देश मांगे थे।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वापसी पर क्या कहा?
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उस व्यक्ति ने रूसी सेना में शामिल होने से पहले ही अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और रूसी नागरिकता ले ली थी। ऐसे में इस मामले में सरकार की भूमिका सीमित हो सकती है।
पीठ की टिप्पणी पर ध्यान देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार उस व्यक्ति की वापसी के लिए संभावित रास्ते तलाशेगी, जिसमें मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने की संभावना भी शामिल है।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रूसी अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी न देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वह अब एक रूसी नागरिक के रूप में उनकी सेना में शामिल है। बता दें पीठ उस व्यक्ति के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र सरकार से कहा गया कि वह उसे भारत वापस लाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार करे।
युवक ने खुद छोड़ी भारतीय नागरिकता: केंद्र
पीठ ने कहा कि इस मामले के कई पहलू अभी भी साफ नहीं हैं, खासकर वह समझौता जो उसने उस मध्यस्थ के साथ किया था जिसने मॉस्को में उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी।
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या केंद्र तब हस्तक्षेप कर सकता है, जब रूसी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि उस व्यक्ति ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और रूसी नागरिकता ले ली है।
अदालत के सवालों का जवाब देते हुए, मेहता ने कहा कि वह इस मामले में मानवीय सहायता देने की संभावना पर संबंधित मंत्रालय से निर्देश लेंगे।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसका बेटा अप्रैल में अपनी पढ़ाई के लिए रूस गया था। हालांकि, उसके जाने के कुछ महीनों बाद उसके परिवार को मॉस्को में भारतीय दूतावास से एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया था कि वह एक रूसी नागरिक के रूप में रूसी सेना में शामिल हो गया है।
मानवीय आधार पर करेंगे कोशिश: केंद्र
परिवार को भेजे गए संदेश में दूतावास ने कहा कि उसने रूस के रक्षा मंत्रालय के सामने यह मामला उठाया है और उसकी रिहाई का अनुरोध किया है।
इसमें आगे बताया गया कि दूतावास के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और उसके पास रूसी पासपोर्ट है।
दूतावास ने परिवार को यह भी बताया कि रूसी अधिकारियों से जवाब मिलने पर वे उन्हें आगे की जानकारी देंगे। पिता ने अपनी अर्जी में उन परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता जताई है, जिनमें उनके बेटे ने कथित तौर पर रूसी नागरिकता ली और देश पहुंचने के कुछ ही समय बाद रूसी सेना में शामिल हो गया।
याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की नागरिकता बदलने और उसके रूसी सेना में भर्ती होने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उनके बेटे की वापसी हो सके।
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