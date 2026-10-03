रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की वापसी की कोशिशें तेज, 55 अभी भी फंसे; 140 की हुई वापसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-रूस के बीच सलाहकार समिति की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद सामने आई जानकारी से पता चला है कि रूसी सेना में भर्ती किए गए लगभग 140 भारतीय नागरिकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। वहीं भारत रूसी सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे अन्य 55 लोगों के बारे में जानकारी मांग रहा है।

एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने ऐसे सभी लोगों को जल्द से जल्द सेवा से मुक्त कराने के लिए रूसी अधिकारियों से बातचीत की है। भारत-रूस के बीच सलाहकार समिति की बैठक बैठक की जानकारी में कहा गया, 'भारत सरकार ने ऐसे सभी लोगों को जल्द से जल्द सेवा से मुक्त कराने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ, उच्चतम स्तर पर भी, बातचीत की है। अब तक, लगभग 140 भारतीय नागरिकों को सेवा से मुक्त किया जा चुका है।'

बैठक में आगे बताया गया, 'भारतीय पक्ष रूसी सेना में कथित तौर पर मौजूद 55 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां बेईमान एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।'

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पिछले महीने ये ताजा आंकड़े साझा किए थे। उस समय, मिसरी ने कहा था कि रूसी सशस्त्र बलों में भर्ती किए गए 227 भारतीय नागरिकों में से 139 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था, जबकि 51 की मौत हो गई थी।

विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि यह मुद्दा रूस के साथ अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग स्तरों पर उठाया गया था। मिसरी ने कहा था, 'आखिरी गिनती के अनुसार, हमारे पास रूसी सेना में भर्ती किए गए 227 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी थी। उनमें से, हमारे पास जानकारी है कि हमारे 139 नागरिकों को सेना से मुक्त कर दिया गया है।'