डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पाकिस्तान में बने किसी भी कंटेंट की भारत में स्ट्रीमिंग न हो।

मंत्रालय का यह निर्देश 8 मई 2025 को जारी किए गए उसके पुराने आदेश के अनुरूप है।

पिछले साल किए गए वादे की दिलाई याद

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को पिछले साल जून में किए गए उसके अपने वादे का सम्मान करने के लिए कहा है।

उस समय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने मंत्रालय को सूचित किया था कि भारत में उसके सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वह उसी रुख पर कायम रहे, जो उसने पहले स्पष्ट किया था।

किस वेब सीरीज को लेकर उठा विवाद?

मंत्रालय का यह ताजा निर्देश उन कई शिकायतों और ज्ञापनों के मिलने के बाद आया है, जिनमें पाकिस्तान स्थित वेब सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो की भारत में संभावित रिलीज को लेकर आपत्ति जताई गई थी।