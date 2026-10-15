नेटफ्लिक्स में नौकरी का सबसे बड़ा संकट: 6 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, 1,000 लोगों की जाएगी जॉब
नेटफ्लिक्स ने करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जो उसकी कुल कार्यबल का लगभग 6 फीसदी है। यह 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी नौकरी कटौती है।
HighLights
2025 के अंत में नेटफ्लिक्स में करीब 16,000 कर्मचारी थे
इस साल कंपनी के शेयरों में लगभग 25% की गिरावट आई है
नेटफ्लिक्स को यूट्यूब और टिकटॉक जैसी मुफ्त प्लेटफॉर्म से मिल रही चुनौती
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जो उसकी कुल कार्यबल का लगभग 6 फीसदी है। यह 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी नौकरी कटौती है। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को भेजे गए आंतरिक मेल में यह जानकारी दी गई।
सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग पीटर्स और टेड सरंडोस के मेल के मुताबिक, ज्यादातर कटौती उत्पाद, प्रौद्योगिकी, कानूनी और मानव संसाधन टीमों में होगी।
अधिकारियों ने लिखा कि हमारा मिशन दुनिया का मनोरंजन करना है, और इसे पूरा करने के लिए हमें अपने लोगों और संसाधनों को प्राथमिकता देने में अनुशासित रहना होगा। हमारा व्यवसाय मजबूत और बढ़ रहा है, और हम पूरे साल के अनुमान को पूरा करने की राह पर हैं।
2025 के अंत में नेटफ्लिक्स में करीब 16,000 कर्मचारी थे। इस साल कंपनी के शेयरों में लगभग 25 फीसदी की गिरावट आई है, हालांकि बुधवार को वे 0.7% चढ़े।
यह छंटनी तब हुई है जब नेटफ्लिक्स को यूट्यूब और टिकटॉक जैसी मुफ्त, यूजर-जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स से कड़ी चुनौती मिल रही है।
निवेशक सवाल कर रहे हैं कि क्या कंपनी दर्शकों की व्यस्तता बनाए रख पाएगी। नेटफ्लिक्स विज्ञापन, लाइव प्रोग्रामिंग और गेमिंग में विस्तार कर राजस्व के नए स्रोत तलाश रही है।