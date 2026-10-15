नेटफ्लिक्स में नौकरी का सबसे बड़ा संकट: 6 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, 1,000 लोगों की जाएगी जॉब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जो उसकी कुल कार्यबल का लगभग 6 फीसदी है। यह 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी नौकरी कटौती है। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को भेजे गए आंतरिक मेल में यह जानकारी दी गई।

सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग पीटर्स और टेड सरंडोस के मेल के मुताबिक, ज्यादातर कटौती उत्पाद, प्रौद्योगिकी, कानूनी और मानव संसाधन टीमों में होगी। अधिकारियों ने लिखा कि हमारा मिशन दुनिया का मनोरंजन करना है, और इसे पूरा करने के लिए हमें अपने लोगों और संसाधनों को प्राथमिकता देने में अनुशासित रहना होगा। हमारा व्यवसाय मजबूत और बढ़ रहा है, और हम पूरे साल के अनुमान को पूरा करने की राह पर हैं।