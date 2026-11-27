अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। यूरिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बावजूद आयात पर निर्भरता खत्म नहीं हो पा रही है। इसकी बड़ी वजह दशकों पुराने उत्पादन संयंत्र हैं, जहां नई इकाइयों के मुकाबले उत्पादन लागत अधिक है।

पुरानी तकनीक के कारण क्षमता भी घट रही है। इससे निपटने के लिए सरकार पुराने संयंत्रों की जगह नई इकाइयां लगाने और मौजूदा परिसरों का विस्तार करने जा रही है। 54 हजार करोड़ रुपये के 6 प्रोजेक्ट को मंजूरी राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति के तहत करीब 54 हजार करोड़ रुपये के निवेश से छह गैस आधारित प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल क्षमता 60 लाख टन सालाना होगी।

नई नीति के तहत उर्वरक मंत्रालय को 18 प्रस्ताव मिले थे। इनमें छह को मंजूरी दी गई, पांच को रिजर्व सूची में रखा गया। सात विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। मंजूर प्रोजेक्ट को चार साल के भीतर चालू करना होगा।

देश में यूरिया की सालाना खपत करीब 400 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 300 लाख टन रहता है। 2025-26 में उत्पादन घटकर 293.30 लाख टन रह गया, जबकि 2023-24 में यह 314.07 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। यानी दो वर्षों में उत्पादन में करीब 21 लाख टन की कमी आई।

एक दशक पहले का आकलन करें तो 2014-15 में देश की यूरिया उत्पादन क्षमता 207.54 लाख टन सालाना थी।उर्वरक उद्योग के संगठन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआइ) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक यूरिया का आयात 22.9 प्रतिशत बढ़कर 72 लाख टन हो चुका है।

अलनीनो के असर से खपत भी प्रभावित हुई है। फिर भी आयात में वृद्धि जरूरतों की ओर संकेत करती है। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट में 1.71 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि बढ़ते आयात और लागत के कारण इसके करीब 2.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

पुरानी फैक्ट्रियों में ऊर्जा की अधिक खपत के चलते उत्पादन महंगा पड़ने लगा है। पंजाब के नांगल संयंत्र में एक टन यूरिया बनाने के लिए 6.498 गीगाकैलोरी ऊर्जा खर्च होती है, जबकि उद्योग का औसत 5.95 गीगाकैलोरी और नया ऊर्जा मानक पांच गीगाकैलोरी है। यानी नांगल में नए मानक की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक ऊर्जा लगती है।