ड्रोनाथन-2026 में IAF का दमदार प्रदर्शन, पोखरण में दिखी स्वदेशी ‘वायु उत्तम’ की ताकत

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने सोमवार को राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन-2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया गया। यह देश में ही विकसित एक मल्टी-मोड सिस्टम है, जिसे वायु क्षेत्र में ड्रोन के समन्वित प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रणाली न केवल ड्रोन के प्रबंधन में मदद करती है, बल्कि अवैध ड्रोन की पहचान में भी सहायक है।यह कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया जा रहा है।