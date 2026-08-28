गोरखपुर में वायु सेना प्रमुख से मिलकर खिल उठे बच्चों के चेहरे, किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने मांगा ऑटोग्राफ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी को पहली बार इतने करीब देखकर माथाबारी के बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। कक्षा छह के राज, कक्षा एक की अनन्या और यूकेजी के शोएब व सोहन के लिए गुरुवार का दिन यादगार बन गया।

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह बच्चों के बीच पहुंचे तो वे उनसे मिलने और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर उत्साहित दिखे। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने आटोग्राफ लिया। एयर चीफ मार्शल ने भी बच्चों को निराश नहीं किया और उनके साथ सहजता से फोटो खिंचवाई।



राज ने बताया कि इतने बड़े अधिकारी को इतने करीब से देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अनन्या के लिए उनसे मिलना और साथ फोटो खिंचवाना खास अनुभव रहा। यूकेजी के शोएब और सोहन भी एयर चीफ मार्शल को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे।