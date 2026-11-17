डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सोमवार, 16 नवंबर को हुए मिसाइल हमले का शिकार बने जहाज की पहचान कर ली है। यह जहाज पनामा के झंडे वाला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर तारा गैस है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जहाज पर सवार सभी 25 क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है।

जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में भारतीय अधिकारी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट के जरिए जहाज की पहचान और क्रू सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। हालांकि, इस पोस्ट में घटना की सटीक जगह या नुकसान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 16, Panama-flagged LPG tanker TARA GAS, carrying 24 Indian seafarers, was targeted in a missile attack in the Strait of Hormuz. All 24 Indian nationals, along with the entire 25-member crew, are completely safe with no injuries. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers. — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 17, 2026 UKMTO ने जारी की एडवाइजरी, इंजन-रूम में आग लगने की सूचना UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने अपनी चेतावनी संख्या 208-26 में बताया कि एक तीसरे पक्ष ने जानकारी दी है कि 16 नवंबर को स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे, ओमान के खसाब से लगभग सात नॉटिकल मील उत्तर में एक हमला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के कारण एक टैंकर खराब हो गया और उसके इंजन-रूम में आग लग गई। UKMTO ने बताया कि क्रू सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ है और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ा है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इससे पहले भी 16 नवंबर को UKMTO ने चेतावनी संख्या 207-26 भी जारी की थी, जिसमें एक टैंकर के सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया था कि जलडमरूमध्य से गुजरते समय जहाज से कोई अज्ञात वस्तु टकराई, जिससे इंजन-रूम में आग लग गई।