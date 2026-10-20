इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल तक: अफ्रीका के बाजार में चीन के दबदबे को भारत दे रहा चुनौती

राजीव कुमार, नई दिल्ली। दस साल पहले तक वस्तु निर्यात के लिए मुख्य रूप से अमेरिका व यूरोप पर निर्भर भारत तेजी से अफ्रीका और आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस) देशों में अपना निर्यात बढ़ा रहा है।

अफ्रीका एक ऐसा बाजार है जहां अब तक चीन का आधिपत्य है और अब भारतीय वस्तुओं की मांग भी उन देशों में तेजी से बढ़ रही है। चीन अफ्रीका के 53 देशों में सालाना 225 अरब डॉलर का निर्यात करता है।

अफ्रीका में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा चीन से सबसे अधिक माल खरीदने वाले देशों में दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और मिस्त्र है। इन देशों नें भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में दक्षिण अफ्रीका के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के मुकाबले 51 प्रतिशत, नाइजीरिया में 19.6 प्रतिशत तो मिस्त्र में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

भारत के कुल निर्यात में दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 2.2 प्रतिशत पहुंच चुकी है। इन तीन देशों के अलावा भारत अफ्रीका के कीनिया, तंजानिया व कई अन्य देशों में निर्यात कर रहा है। चीन की तरह भारत भी इन देशों में इलेक्ट्रॉनिक्सवस्तुओं से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक की बिक्री कर रहा है।

अफ्रीका के कई देशों की विकास दर चार प्रतिशत के पास चल रही है जहां उपभोक्ता वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। निर्यातकों ने बताया कि पहले अफ्रीकी देशों में माल भेजने व वहां से भुगतान होने को लेकर कई आशंकाएं रहती थी।