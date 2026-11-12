पीएम मोदी के कनाडा दौरे से पहले अंतिम चरण में FTA वार्ता, AI और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, विशाखापत्तनम। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने गुरुवार को बताया कि भारत के साथ व्यापार वार्ता का छठा दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले महीने होने वाली संभावित कनाडा यात्रा से पहले व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप दे दिया जाए।

सिद्धू ने व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, यूरेनियम, महत्वपूर्ण खनिजों और निवेश को मुख्य आधार के रूप में रेखांकित किया।

FTA पर आखिरी दौर की चर्चा सिद्धू ने बताया कि कनाडा अपनी एलएनजी परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है और अगले पांच सालों में उसने दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक बनने का लक्ष्य रख रहा है। इससे कनाडा, भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद कर सकेगा।

कनाडा भारत में एक प्रमुख निवेशक बना हुआ है, जहां संस्थागत निवेशकों और पेंशन फंडों (जैसे फेयरफैक्स) ने 100 अरब डालर से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

इस साल मई में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कनाडा यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्योग संगठनों ने एक रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा: इकोनमिक इंपैक्ट एंड एंगेजमेंट (भारत से कनाडा: आर्थिक प्रभाव और जुड़ाव) का दूसरा संस्करण जारी किया गया था।