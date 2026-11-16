AMCA एयरक्राफ्ट को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम, 3 कंपनियों ने जमा की बोली; मूल्यांकन जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए तीन भारतीय दावेदारों ने रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा समिति के समक्ष अपनी बोलियां जमा की हैं।

ये बोलियां 15,000 करोड़ रुपये के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने से जुड़ी हैं और फिलहाल इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। किन कंपनियों ने जमा की बोली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इन तीन दावेदारों में L&T के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम (जिसमें BEL और डायनामैटिक शामिल हैं), टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और भारत फोर्ज के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम (जिसमें BEML लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स शामिल हैं) शामिल हैं। इन तीनों ने 30 अक्टूबर की समय-सीमा तक अपनी-अपनी बोलियां जमा कर दी हैं। इन तीनों में से केवल TASL ही अकेली बोली लगाने वाली कंपनी है।