IAF प्रमुख ने 5वीं पीढ़ी के जेट के लिए विदेशी विकल्पों का दिया संकेत, पाकिस्तान-चीन की साझेदारी पर भी जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना प्रमुख मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को कहा कि पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन का सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है।

अमर प्रीत सिंह ने कहा कि IAF फिलहाल इस खतरे का सामना कर सकती है, लेकिन भारत को जल्द ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल करने होंगे।

उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह चिंता की बात है, लेकिन क्या यह ऐसी स्थिति है जिससे निपटा नहीं जा सकता? मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे पास क्षमताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही मायने रखता है। असल बात उस प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में शामिल करना है। जैसे पाकिस्तान के पास दूसरे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो वे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए।

इसलिए, जब हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म खरीदते हैं और उन्हें शामिल करते हैं, तो हमें यह पक्का करना होगा कि उन्हें हमारे सिस्टम में ठीक से शामिल किया जाए। तो, हम फिलहाल इस खतरे का सामना कर सकते हैं, जब कर कि वे इसे अपने सिस्टम में अच्छी तरह से शामिल न कर लें।

हमें जल्द ही पांचवीं पीढ़ी का विमान लाना होगा- IAF प्रमुख भविष्य के लिए, हमें आगे की सोचनी होगी। हमें जल्द ही पांचवीं पीढ़ी का विमान लाना होगा। हमें AMCA प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा और अगर इसमें देरी होती है, तो हमें कुछ दूसरे फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास अभी 42 की मंजूर संख्या के मुकाबले 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं।