'जंतर-मंतर पर धरना देंगे', INDI गठबंधन के सांसदों के साथ लंच के बाद बोले खरगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में भारी हंगामे और राहुल गांधी के धरने के एक दिन बाद, INDI गठबंधन के नेता बुधवार को राजधानी के एक मशहूर रेस्टोरेंट में लंच के लिए इकट्ठा हुए और आगे की रणनीति तय की।

विपक्षी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के निमंत्रण पर दिल्ली के जनपथ स्थिर सागर रत्न रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। लंच के बाद खरगे ने बताया कि हम सभी मिलकर जंतर-मंतर पर धरना देंगे। चुनाव आयोग के बाहर भारी सुरक्षा जैसे ही INDI गठबंधन के सांसद सेंट्रल दिल्ली के रेस्टोरेंट में पहुंचने लगे, चुनाव आयोग के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात देखा गया। विपक्ष के चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर जाने वाले सभी मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए थे।