'जब 14 करोड़ वोटर अवैध, तो 2024 का इलेक्शन वैध कैसे?' राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना
राहुल गांधी ने हैदराबाद में 'भारत समिट' में 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए।
HighLights
राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए।
चुनाव आयोग पर 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध बताने का आरोप।
कहा, 13% मतदाताओं को अवैध घोषित करना गंभीर मुद्दा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में 'भारत समिट' को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने मतदान करने वाले 140 मिलियन (14 करोड़) लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता करार दिया।
'2024 का चुनाव वैध कैसे?'
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पूछा, 'अगर चुनाव आयोग 140 मिलियन मतदाताओं को अवैध घोषित कर देता है, तो फिर चुनाव वैध कैसे हो सकता है?'
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, '2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले 140 मिलियन लोगों को कुछ महीने पहले 'अस्तित्वहीन मतदाता' या 'गैर-मतदाता' घोषित कर दिया गया था... अगर चुनाव आयोग ने 140 मिलियन मतदाताओं - जो भारतीय मतदाताओं का लगभग 13% हैं और जिन्होंने 2024 के चुनावों में वोट दिया था - को अवैध या गैर-मतदाता करार दिया है, तो फिर वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है?'
'2014 के चुनाव में करोड़ों डॉलर झोंके'
राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, '2014 में हमने एक बिल्कुल नया चुनाव देखा, ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। राजनीतिक व्यवस्था में करोड़ों-अरबों डॉलर झोंक दिए गए।'
राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष शुरू में इस बदलाव से हैरान रह गया था और इन बदलावों को समझने में उन्हें लगभग एक दशक लग गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बदलाव ने उस चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह पलट दिया, जिसमें पहले कड़े मुकाबले और गठबंधन सरकारों का दौर हुआ करता था।
राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि एक दशक में BJP की संपत्ति 11 गुना बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी की इस आर्थिक वृद्धि को राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के एक ही जगह केंद्रित होने से जोड़ा।
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