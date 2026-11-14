'जब 14 करोड़ वोटर अवैध, तो 2024 का इलेक्शन वैध कैसे?' राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में 'भारत समिट' को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने मतदान करने वाले 140 मिलियन (14 करोड़) लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता करार दिया।

'2024 का चुनाव वैध कैसे?'

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पूछा, 'अगर चुनाव आयोग 140 मिलियन मतदाताओं को अवैध घोषित कर देता है, तो फिर चुनाव वैध कैसे हो सकता है?'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, '2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले 140 मिलियन लोगों को कुछ महीने पहले 'अस्तित्वहीन मतदाता' या 'गैर-मतदाता' घोषित कर दिया गया था... अगर चुनाव आयोग ने 140 मिलियन मतदाताओं - जो भारतीय मतदाताओं का लगभग 13% हैं और जिन्होंने 2024 के चुनावों में वोट दिया था - को अवैध या गैर-मतदाता करार दिया है, तो फिर वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है?'

'2014 के चुनाव में करोड़ों डॉलर झोंके' राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, '2014 में हमने एक बिल्कुल नया चुनाव देखा, ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। राजनीतिक व्यवस्था में करोड़ों-अरबों डॉलर झोंक दिए गए।'