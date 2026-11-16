भारतीय सेना को हनी ट्रैप से कैसे बचाया जाता है? एयर चीफ मार्शल ने बताया सुरक्षा का राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे जासूसी के नए तरीकों को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

उन्होंने कहा कि विदेशी जासूसी गिरोह अब पारंपरिक 'हनी ट्रैप' से आगे बढ़कर साइबर जासूसी, मल्टी-लेवल मार्केटिंग और अवैध रूप से कर्ज देने वाले (लोन शार्क) जैसे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय सेना और उसके रिसर्च नेटवर्क ने कड़े तकनीकी और संस्थागत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

सोमवार को नई दिल्ली में 'ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाना एक बड़ी खुफिया चुनौती का महज एक छोटा हिस्सा है। इन गिरोहों के निशान पर मुख्य रूप से सरकारी प्रयोगशालाओं और निजी रक्षा ठेकेदारों के साथ काम करने वाले कर्मचारी होते हैं।

लोन शार्क और MLM के जरिए बिछाया जा रहा जाल भारत के रक्षा उद्योग में इस तरह की जासूसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ 'हनी ट्रैप' का मामला नहीं है। यह असल में साइबर जासूसी है। आजकल जासूसी साइबर माध्यमों और कई अन्य तरीकों से की जाती है, जिसमें लोगों को लुभाया जाता है। 'हनी ट्रैप' तो इस पूरी तस्वीर का बस एक पहलू है, इसके अलावा भी कई चीजें हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध रूप से कर्ज देने वाले भी शामिल हैं, जो काफी सक्रिय हैं। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है।'

एयर-गैप्ड' नेटवर्क के कारण कर्मचारियों को बनाया जा रहा निशाना भारतीय वायु सेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना के मुख्य संचार नेटवर्क एयर-गैप्ड हैं। यानी वे सार्वजनिक इंटरनेट से पूरी तरह अलग हैं। इस वजह से बाहरी दुश्मन सीधे हमारे सिस्टम पर साइबर हमला नहीं कर सकतें। यही कारण है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां हार्डवेयर के बजाय सीधे उन लोगों को निशाना बना रही हैं, जो इन प्रणालियों को संचालित करते हैं।

भारतीय वायु सेना प्रमुख ने कहा, 'हमारे नेटवर्क एयर-गैप्ड हैं, इसलिए कोई उन पर साइबर हमला नहीं कर सकता। लेकिन इनसाइडर थ्रेट (अंदरूनी खतरा) पैदा हो रहा है और हमें इसकी जानकारी है। हमने इसके लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत समाधान पहले ही लागू कर दिए हैं।'

निजी रक्षा कंपनियों के लिए जारी की जा रही एडवाइजरी निजी क्षेत्र के रक्षा ठेकेदारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए वायु सेना प्रमुख ने कहा कि सही सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया, 'हमारे पास एक समर्पित एजेंसी है जो निजी क्षेत्र के लोगों को उनके नेटवर्क के सुरक्षित उपयोग के बारे में सलाह देती है। यदि निजी कंपनियां और उनके कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों का पालन करें, तो हम अधिकांश खतरों से सुरक्षित रह सकते हैं।'

वायु सेना प्रमुख का यह बयान हाल ही में हुई कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद सामने आई हैं। इन मामलों में पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़े लोग फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और पैसों का लालच देकर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।

हाल के मामलों में, दिल्ली पुलिस ने एक रक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उस पर संवेदनशील ऑपरेशनल तैनाती की जानकारी लीक करने और अपने एक सहकर्मी के मोबाइल फोन में डेटा चुराने वाला मैलवेयर डालने की कोशिश करने का आरोप है।

अक्टूबर में, आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना के 31 वर्षीय नाविक प्रदीप मुखर्जी और एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुखर्जी को कई महीनों तक ऑनलाइन एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने अपने जाल में फंसाए रखा था।