हैदराबाद में शादी का झांसा देकर महिला से यौन शोषण, आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को शादी का झूठा झांसा देकर एक महिला के साथ धोखाधड़ी और यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद चंचलगुडा जेल भेज दिया गया है।

सैदाबाद पुलिस के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर बालस्वामी के खिलाफ 9 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि बालस्वामी ने शादी का वादा कर उसके साथ कई वर्षों तक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया।

2016 में पुलिस स्टेशन में हुई थी मुलाकात एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात बालस्वामी से दिसंबर 2016 में हुई थी। उस समय बालस्वामी चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और महिला एक अदालती आदेश को लागू करवाने के सिलसिले में वहां गई थी।

इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जनवरी 2017 में आरोपी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। उसने भरोसा दिलाया कि अपनी दिव्यांग बहन की शादी कराने के बाद वह उससे विवाह कर लेगा। खुद को नुकसान पहुंचाने की दी धमकी शिकायत में कहा गया है कि मार्च 2017 में बालस्वामी ने महिला के घर जाकर शादी के वादे पर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए, जो आगे भी जारी रहे। बाद में महिला को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है।

इस पर आरोपी ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और तलाक की प्रक्रिया चल रही है। जब महिला ने बातचीत बंद करने की कोशिश की, तो आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दोबारा संपर्क बनाए रखा।