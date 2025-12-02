हैदराबाद मेट्रो ने 20 ट्रांसजेंडर को दिया सुरक्षा का जिम्मा, पढ़ें क्यों लिया ऐतिहासिक फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद मेट्रो ने एक अनोखी पहल करते हुए 20 ट्रांसजैंडर्स को नौकरी पर रखा है। सभी को सुरक्षाकर्मचारी के रूप में नियक्त किया गया है। इस कदम के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) की जमकर सराहना हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

HMRL ने सभी ट्रांसजेंडर्स को पहले ट्रेनिंग दी और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें सोमवार से नियुक्ति दे दी गई है। उन्हें कुछ मेट्रो स्टेशन समेत मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। इससे महिल सुरक्षा में भी इजाफा होने की संभावना है।

रोज 5 लाख लोग करते हैं यात्रा हैदराबाद मेट्रो रेल को देश की सबसे आधुनिक शहरी ट्रांसिट सिस्टम में गिना जाता है। हैदराबाद में 3 मेट्रो कॉरिडोर के साथ 57 स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें हर दिन लगभग 5 लाख के आसपास लोग सफर करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 30 प्रतिशत के लगभग होती है। उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए HMRL ने यह फैसला लिया है।