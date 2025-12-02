हैदराबाद मेट्रो ने 20 ट्रांसजेंडर को दिया सुरक्षा का जिम्मा, पढ़ें क्यों लिया ऐतिहासिक फैसला
हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक अनूठी पहल करते हुए 20 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा की कमान सौंपी है। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में स्वीकृति दिलाने में मददगार होगा। इन सुरक्षाकर्मियों को मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच और यात्रियों की सहायता जैसे कार्य सौंपे गए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद मेट्रो ने एक अनोखी पहल करते हुए 20 ट्रांसजैंडर्स को नौकरी पर रखा है। सभी को सुरक्षाकर्मचारी के रूप में नियक्त किया गया है। इस कदम के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) की जमकर सराहना हो रही है।
HMRL ने सभी ट्रांसजेंडर्स को पहले ट्रेनिंग दी और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें सोमवार से नियुक्ति दे दी गई है। उन्हें कुछ मेट्रो स्टेशन समेत मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। इससे महिल सुरक्षा में भी इजाफा होने की संभावना है।
रोज 5 लाख लोग करते हैं यात्रा
हैदराबाद मेट्रो रेल को देश की सबसे आधुनिक शहरी ट्रांसिट सिस्टम में गिना जाता है। हैदराबाद में 3 मेट्रो कॉरिडोर के साथ 57 स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें हर दिन लगभग 5 लाख के आसपास लोग सफर करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 30 प्रतिशत के लगभग होती है। उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए HMRL ने यह फैसला लिया है।
तेलंगाना सरकार का सपना
HMRL के निदेशक सरफराज अहमद के अनुसार, 20 ट्रांसजेंडर्स की नियुक्ति हैदराबाद मेट्रो परिवार के लिए गर्व की बात है। यह सुरक्षाकर्मियों से कहीं ज्यादा है। इससे न सिर्फ सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि तेलंगाना सरकार के समावेशी समाज की परिकल्पना को भी बल मिलेगा।
मेट्रो सुरक्षाकर्मियों के तौर पर ट्रांसजेंडर्स की भर्ती में तेलंगाना सरकार का भी अहम योगदान है। पिछले साल तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को सार्वजनिक क्षेत्रों में तैनात करने की मुहिम शुरू की थी।
