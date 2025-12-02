Language
    Maharashtra Local Body Election 2025: LIVE: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, महायुति-एमवीए के बीच सीधी टक्कर

    Maharashtra Civic Body Polls: महाराष्ट्र में आज 2 दिसंबर 2025 को 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 6,859 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच भी मुकाबला है। पहले चरण के चुनाव के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे।

    By Sakshi Pandey Tue, 02 Dec 2025 08:39 AM (IST)
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में आज यानी 2 दिसंबर 2025 को 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के चुनाव (Maharashtra Election 2025) हो रहे हैं। 6,859 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में एक बार फिर महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) आमने-सामने हैं। आज पहले चरण में होने वाले चुनाव के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को सामने आएंगे।

    2 Dec 20258:35:38 AM

    20 दिसंबर तक स्थगित हुए चुनाव

    कोर्ट केस के कारण राज्य चुनाव आयोग ने 24 निकाय चुनावों को 20 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। 154 सीटों पर होने वाले नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव अब 20 दिसंबर को होंगे।

    2 Dec 20258:24:09 AM

    कई जिलों में रोकी गई चुनाव की तैयारी

    राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव स्थगित करने की औपचारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि कोर्ट केस के कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने ठाणे, बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला और पुणे समेत कई जगहों पर चल रही चुनाव की तैयारियों को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

    2 Dec 20258:18:27 AM

    12 जिलों में चुनाव स्थगित

    राज्य चुनाव आयोग ने 12 जिलों में होने वाले निकाय चुनावों को 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इन जिलों में अब 20 दिसंबर को मतदान होंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले से सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत समूचा विपक्ष नाराज है।

    2 Dec 20258:15:53 AM

    शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान

    महाराष्ट्र निकाय चुनाव सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम को 5:30 बजे तक चलेंगे। इस दौरान पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल सकती है।