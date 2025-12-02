Maharashtra Local Body Election 2025: LIVE: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, महायुति-एमवीए के बीच सीधी टक्कर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में आज यानी 2 दिसंबर 2025 को 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के चुनाव (Maharashtra Election 2025) हो रहे हैं। 6,859 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में एक बार फिर महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) आमने-सामने हैं। आज पहले चरण में होने वाले चुनाव के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को सामने आएंगे।