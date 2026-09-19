हैदराबाद: गणेश विसर्जन से लौटते वक्त इनोवा कार हादसे का शिकार, चार लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

शमशाबाद पुलिस के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पालमकुला गांव के बाहरी इलाके में हुई।बताया जा रहा है कि एक इनोवा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।