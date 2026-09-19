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हैदराबाद: गणेश विसर्जन से लौटते वक्त इनोवा कार हादसे का शिकार, चार लोगों की मौत

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:57 AM (IST)

हैदराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक इनोवा कार दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

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डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

शमशाबाद पुलिस के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पालमकुला गांव के बाहरी इलाके में हुई।बताया जा रहा है कि एक इनोवा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 54 वर्षीय व्यवसायी केथावथ लिंब्या, उनकी 45 वर्षीय पत्नी व गृहिणी केथावथ जमुना, 48 वर्षीय व्यवसायी कट्रावथ मानसिंह और लिंब्या के 45 वर्षीय बेटे केथावथ वाश्राम के रूप में हुई है। 

गणेश विसर्जन से लौट रहे थे पीड़ित

पुलिस के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी लोग महबूबनगर स्थित अपने पैतृक गांव से वापस लौट रहे थे। ये सभी लोग गांव में गणेश विसर्जन की रस्मों और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गए थे। विसर्जन के बाद वापसी के दौरान ही यह जानलेवा हादसा हो गया।

पीड़ित परिवार महबूबनगर के नवाबपेट मंडल स्थित अपने पैतृक गांव मेत्तुगुड्डा थंडा से गणेश विसर्जन के बाद एक चार पहिया वाहन से शमशाबाद की ओर जा रहा था।

इस भयानक हादसे में कार के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। शमशाबाद पुलिस ने बताया कि घायल ड्राइवर की पहचान सबावथ अशोक के रूप में हुई है।

गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए शमशाबाद के एक निजी अस्पताल, ट्राइडेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

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