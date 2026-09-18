हैदराबाद में IT कंपनी के बाहर अजगर मिलने से मचा हड़कंप, इंजीनियर ने हाथ में लपेटा; वायरल हो रहा वीडियो

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में आईटी कंपनी के बाहर एक अजगर देखा गया। इस अजगर को देखते ही आस-पास के लोग काफी डर गए, लेकिन एक शख्स ने तुरंत ही हालात को काबू में ले लिया।

IT इंजीनियर ने उस अजगर को हाथ में ऐसे लपेटा, जैसे कि वो उसके लिए रोजमर्रा का काम हो। सोशल मीडिया पर अजगर के साथ आईटी इंजीनियर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

हाथ में अजगर लपेटे आराम से चलने लगा इंजीनियर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर पहचाना गया व्यक्ति अजगर के पास जाता है और उसे अपने हाथों से उठा लेता है। उसने अजगर को उठाने से पहले सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए।