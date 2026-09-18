हैदराबाद में IT कंपनी के बाहर अजगर मिलने से मचा हड़कंप, इंजीनियर ने हाथ में लपेटा; वायरल हो रहा वीडियो
हैदराबाद में एक आईटी कंपनी के बाहर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे एक आईटी इंजीनियर ने बड़ी सहजता से अपने हाथों में लपेट लिया।
HighLights
आईटी कंपनी के बाहर अजगर मिलने से लोगों में डर।
आईटी इंजीनियर ने अजगर को हाथ में लपेटा।
अजगर के साथ इंजीनियर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में आईटी कंपनी के बाहर एक अजगर देखा गया। इस अजगर को देखते ही आस-पास के लोग काफी डर गए, लेकिन एक शख्स ने तुरंत ही हालात को काबू में ले लिया।
IT इंजीनियर ने उस अजगर को हाथ में ऐसे लपेटा, जैसे कि वो उसके लिए रोजमर्रा का काम हो। सोशल मीडिया पर अजगर के साथ आईटी इंजीनियर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
हाथ में अजगर लपेटे आराम से चलने लगा इंजीनियर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के तौर पर पहचाना गया व्यक्ति अजगर के पास जाता है और उसे अपने हाथों से उठा लेता है। उसने अजगर को उठाने से पहले सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए।
आईटी प्रोफेशनल अजगर को उठाने के बाद उसे हाथ पर लपेटे हुए ही स्कूटर पर बैठ जाता है और फिर उस अजगर को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता है।
आईटी प्रोफेशनल ने जिस तरह उस बड़े अजगर को इतनी आसानी से अपने हाथ में उठाया, उसके संभालने के अंदाज ने इलाके के कर्मचारियों और अन्य लोगों का ध्यान खींचा।
हालांकि, अभी यह बात सामने नहीं आई है कि वह व्यक्ति किसी आधिकारिक बचाव अभियान का हिस्सा था या खुद ही उस सांप को इलाके से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था।
अजगर के बचाव और उसे दूसरी जगह ले जाने के बारे में और जानकारी का इंतजार है। यह भी साफ नहीं है कि इसमें वन्यजीव अधिकारियों की कोई भूमिका थी या सांप को आखिर में कहां छोड़ा गया।
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