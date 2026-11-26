डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 18वीं बरसी है। आज ही के दिन 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया था।

इन हमलों में विदेशी नागरिकों सहित 166 लोगों की जान गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।समुद्री रास्ते से हुई उस भीषण घुसपैठ से भारत ने सबक लेते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए।

गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC), तटीय रडार नेटवर्क और 'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) जैसे राष्ट्रव्यापी अभ्यासों ने निगरानी और एजेंसियों के बीच तालमेल को नई ऊंचाई दी है। इसके चलते भारत कई आतंकी हमलों को विफल करने में सफल भी रहा। आइए जानते हैं 2008 के बाद से अब तक कितनी मजबूत हुई भारत की समुद्री सुरक्षा... दरअसल, 26/11 के हमलों में, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी कुबेर नामक मछली पकड़ने वाली नाव को अपने कब्जे में लेकर समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। ये आतंकवादी कराची से आए थे, उन्होंने नाव के कप्तान की हत्या कर दी और फिर छोटी नावों का इस्तेमाल करके बिना किसी की नजर में आए किनारे पर उतर गए।

नए सिरे से की गई समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा इस घुसपैठ के बाद देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की गई। तटीय और अपतटीय (ऑफशोर) क्षेत्रों सहित संपूर्ण समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को सौंपी गई। तटीय जलक्षेत्र में सुरक्षा समन्वय का जिम्मा कोस्ट गार्ड को दिया गया, जबकि उथले तटीय इलाकों की निगरानी राज्य की मरीन पुलिस के पास ही रही।

एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नौसेना नियमित रूप से 'सी विजिल' जैसे अभ्यास आयोजित करती है। 11 से 19 नवंबर तक चले 'सी विजिल-26' के पांचवें संस्करण में नौसेना, कोस्ट गार्ड, तटीय पुलिस और सीमा शुल्क विभाग सहित उन सभी एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण किया गया।

यह तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्र में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में अहम भूमिका निभाने वाले मछुआरा समुदायों और तटीय आबादी ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया, क्योंकि समुद्र में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

बड़ा बदलाव साबित हुआ IMAC 2014 में गुरुग्राम में स्थापित और नौसेना द्वारा संचालित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) एकीकृत निगरानी और सूचना-साझाकरण नेटवर्क की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। IMAC समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटाकर उनका विश्लेषण करता है और संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाता है। यह केंद्र तटीय रडार, स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) ट्रांसमिशन, शिपिंग डेटाबेस, खुफिया इनपुट और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की मदद से समुद्री गतिविधियों की एक समग्र तस्वीर तैयार करता है और संदिग्ध जहाजों को चिह्नित करता है।

2018 में स्थापित 'सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र' क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करके इसका विस्तार करता है। 46 जगहों पर लगाए गए हैं सेंसर स्टेशन कोस्ट गार्ड के अनुसार, तटीय निगरानी नेटवर्क इस सुरक्षा ढांचे का एक और अहम स्तंभ है। इसमें तटों और द्वीपों पर 46 जगहों पर स्थिर सेंसर स्टेशन लगे हैं, जिनमें रडार, AIS, दिन-रात काम करने वाले कैमरे और मौसम संबंधी प्रणालियां शामिल हैं।

इसके दूसरे चरण में 38 और रडार स्टेशन तथा आठ मोबाइल निगरानी प्रणालियां लगाने की योजना है। इसके अलावा, कोस्ट गार्ड मछली पकड़ने वाली नावों और उन पर सवार लोगों की पहचान व पंजीकरण दस्तावेजों की जांच के लिए नियमित रूप से समुद्र में जाकर पड़ताल भी करता रहता है।

कहां हैं चुनौती? हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में छोटी नावों को कैसे ट्रैक किया जाए। कई मछली पकड़ने वाली नावों में AIS ट्रांसपोंडर नहीं होते, जिससे समुद्री गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है।

इसके अलावा, AIS उन नावों का पता भी नहीं लगा सकता जो सिग्नल नहीं भेजतीं या जानबूझकर अपने उपकरण बंद कर देती हैं। ऐसे में बिना ट्रांसपोंडर वाली लाखों छोटी मछली पकड़ने वाली नावें और बदलते दौर में अंडरवाटर ड्रोन व बिना चालक वाले समुद्री जहाजों (USV) जैसे नए खतरे सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) अभ्यास के दौरान इनमें से कई कमियों पर विचार किया गया। इस अभ्यास में आतंकवादियों द्वारा मछली पकड़ने वाली नावों पर कब्जा कर तट तक पहुंचने, तटीय प्रतिष्ठानों पर हमले, बंदरगाह के पास व्यापारिक जहाजों के अपहरण और ड्रोन हमलों जैसी स्थितियों का सिमुलेशन किया गया।

संयुक्त ऑडिट टीमों ने मछली उतारने वाले केंद्रों, तटीय पुलिस स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों का निरीक्षण किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और देश की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई को 7,516 किमी से बढ़ाकर 11,098 किमी किए जाने के बाद यह पहला अभ्यास था।

2008 के बाद कैसे बदला आतंकी खतरों स्वरूप? 2008 के बाद से आतंकी साजिशों के खतरों का स्वरूप भी बदल गया है। मछली पकड़ने वाली नावों के जरिए घुसपैठ की आशंका के साथ-साथ अब एजेंसियों को बिना चालक वाले समुद्री जहाजों (USV), अंडरवाटर ड्रोन, कमर्शियल ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों और बंदरगाहों व अपतटीय ऊर्जा संपत्तियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर संभावित हमलों से भी निपटना होगा।

क्योंकि, हालिया संघर्षों में देखने को मिला है कि सस्ते, मानव रहित प्लेटफॉर्म भी बेहद अहम लक्ष्यों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, तटीय सुरक्षा के लिए ऐसे सेंसर जरूरी होंगे जो पारंपरिक जहाजों के अलावा समुद्र की सतह, हवा और पानी के नीचे तीनों क्षेत्रों पर नजर रख सकें।