डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा के रोहतक में 26 नवंबर को हुए गैंगवार में हनीट्रैप का एंगल निकलकर सामने आया है। भारतीय एजेंसियां रॉयल थाई पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि चार लोगों के हत्याकांड में हनीट्रैप का इस्तेमाल हुआ है। टारगेट को होटल तक बुलाने वाली महिला जाह्नवी देश छोड़कर थाईलैंड भाग गई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गोलीबारी के तुरंत बाद उस महिला को अपराध स्थल से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसने पहले से बनाई गई योजना के तहत अगली सुबह 8 बजे बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और पुलिस के पकड़ने से पहले ही वहां से निकल गई।

गैंगवार से 10 दिन पहले बना जाह्नवी का पासपोर्ट रोहतक हत्याकांड से 10 दिन पहले जाह्नवी का पासपोर्ट बना था। पुलिस को पता चला है कि घटना से ठीक 10 दिन पहले (16 नवंबर को) जाह्नवी का पासपोर्ट जारी किया गया था। वहीं, बैंकॉक जाने के लिए उसका फ्लाइट टिकट विदेश में बैठे साहिल नाम के एक गैंगस्टर ने बुक करवाया था।

आगे की जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली जाह्नवी ऐसे परिवार से आती है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। आरोप है कि उसने अपने टारगेट साहिल रितोली से दोस्ती की और उसे कॉफी पीने के बहाने होटल बुलाया।

बच निकला रितोली रितोली उस होटल में उन तीन लोगों के साथ ठहरा हुआ था, जिन्हें बाद में गोली मारकर मार दिया गया। जैसे ही रितोली मौके पर पहुंचा हथियारों से लैस हमलावरों ने हमला कर दिया। रितोली तो मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसके साथी गोलीबारी की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।