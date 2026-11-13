जाकिर नाइक के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन, IRF पर 5 साल के लिए और बढ़ाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा स्थापित 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगे बैन को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार के ये कदम उठा कर भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर शिकंजा और कस दिया है। सरकार ने 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत इस संगठन को एक 'गैरकानूनी संस्था' घोषित कर दिया है।

दुश्मनी फैलाने का आरोप

शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। बताया कि यह संगठन और इसके सदस्य खास कर इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष फैलाने के लिए उकसा रहे थे। इस काम में उनकी मदद भी कर रहे थे।

देश की सुरक्षा के लिए खतरा सरकार का मानना है कि ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। अधिसूचना में नाइक के भाषणों और बयानों को "भड़काऊ और विध्वंसक" भी बताया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नाइक धार्मिक नफरत फैला रहा था और भारत तथा विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा।

जारी किया कट्टरपंथी बयान सरकार ने बताया कि नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों के सामने कट्टरपंथी भाषण दिए और बयान जारी किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर IRF की गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रख सकता है। संगठन अपने उन सदस्यों को फिर से जमा कर सकता है जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि यह संगठन सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। जिससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना बिगाड़ सकता है।