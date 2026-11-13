50 तोला सोना, कैश और करोड़ों की संपत्ति... तेलंगाना में सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर ACB की छापामारी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की है। एसीबी ने छापामारी के बाद उस सिंचाई विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है।

इस इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। छापेमारी में करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला है। काली कमाई से अजर्ति धन में आलीशान विला, कृषि भूमि, कई प्लॉट, सोना और अन्य निवेश शामिल हैं।

एसीबी ने की कार्रवाई एसीबी की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' के तहत नगरकुर्नूल जिले के सिंचाई और कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आर. सत्यनारायण (44) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। गुरुवार को ACB ने एक साथ 10 जगहों पर छापामारी की।

इन जगहों पर मारा गया छापा इन छापों में करमनघाट स्थित सत्यनारायण का घर, नगरकुर्नूल में उनका ऑफिस, और हैदराबाद, वानपर्थी तथा नगरकुर्नूल में उनके रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों और कथित 'बेनामी' (दूसरों के नाम पर रखी गई) संपत्तियां शामिल थीं। जब छापेमारी शुरू हुई, तब सत्यनारायण वानपर्थी जिले के घनपुर मंडल में अपने पैतृक गांव शापुर में थे। बाद में, कार्रवाई के दौरान ACB की टीम उन्हें करमनघाट स्थित उनके घर ले आई।

जांच में मिली कई संपत्ति जांच के दौरान एसीबी को ऐसी संपत्तियां मिलीं जिनमें वानपर्थी जिले में 25 एकड़ कृषि भूमि, उसी जमीन पर बना एक जी+1 फार्महाउस, टुकगुडा में सात करोड़ रुपये कीमत का 5,200 वर्ग फुट का विला, करमनघाट की एक गेटेड कम्युनिटी में तीन बेडरूम का फ्लैट, नागोल में दो बेडरूम का फ्लैट और नगरकुर्नूल में नौ प्लॉट शामिल हैं।